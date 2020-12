Attualità

Capodanno 2021 a Ragusa: vietati botti e fuochi d'artificio Capodanno 2021 a Ragusa: vietati botti e fuochi d'artificio

Capodanno 2021 a Ragusa: vietati botti e fuochi d'artificio. Ordinanza del sindaco di Ragusa Peppe Cassì

Ragusa – Capodanno 2021 e zona rossa a Ragusa, il sindaco Peppe Cassì emana un’ordinanza anti botti. Lo ha scritto ieri sera sul suo profilo Facebook. “Con la “zona rossa” e il coprifuoco, aumenta la pericolosità di fuochi d’artificio e petardi - scrive il sindaco di Ragusa - che potrebbero essere quindi utilizzati esclusivamente in spazi privati, spesso non idonei per dimensioni e caratteristiche. Visto anche che più volte in passato l’uso improprio di artifici pirotecnici ha causato disagio a terzi non consenzienti, in occasione del Capodanno stamani ho emanato l’ordinanza “anti-botti”.