Sicilia

Maremoto Stromboli: il ricordo della Protezione Civile Maremoto Stromboli: il ricordo della Protezione Civile

Maremoto Stromboli: il ricordo della Protezione Civile. Provocò una frana di circa 16 milioni di metri cubi di materiale

Erano le 12,45 del 30 dicembre 2002: una frana di circa 16 milioni di metri cubi di materiale, causata dall'eruzione del vulcano, generò un maremoto che arrivò anche nelle altre isole Eolie e nelle coste della Calabria e della Sicilia. Il sistema di Protezione civile si attivò immediatamente per mettere in sicurezza, evacuare la popolazione e monitorare la situazione anche grazie ai centri di ricerca scientifica. Per gli isolani solo momenti di panico, ma senza conseguenze fisiche. Danneggiate alcune strutture turistiche-alberghiere e commerciali.