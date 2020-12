Italia

Bonus bagno 1.000 euro e bonus mobili 16 mila euro

Roma – Un bonus bagno o idrico da 1.000 euro e un bonus mobili fino a 16 mila euro. Sono alcuni dei bonus previsti nella Manovra 2021. Il bonus idrico o salva acqua rientra nel quadro della riqualificazione energetica dei servizi igienici domestici. Il bonus da 1.000 euro è previsto per la sostituzione dei vecchi rubinetti, vasi sanitari o docce con modelli nuovi che limitano il consumo idrico. Le norme della Manovra 2021 stanziano anche 20 milioni di euro a copertura di un bonus idrico da 1.000 euro per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia resistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso di acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.Il bonus è riconosciuto anche per l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina e soffioni doccia. La manovra rifinanzia la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili in fase di ristrutturazione e lo innalza ad un massimo di 16mila euro di spesa.