Cronaca

Tir incastrato a Scicli FOTO Tir incastrato a Scicli FOTO

Scicli - Un Tir è rimasto incastrato in via San Nicolò, a Scicli. E’ successo oggi intorno alle ore 13. Il traffico è rimasto bloccato in entrata ed uscita della città. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco per disincagliare il mezzo pesante.