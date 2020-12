Attualità

Ragusa, lettera di una paziente guarita da Covid: grazie di cuore Ragusa, lettera di una paziente guarita da Covid: grazie di cuore

Un grazie che viene dal cuore! lettera di una paziente guarita dal covid-19 a Ragusa. L'amore che mettete nel vostro lavoro, ognuno per le vostre competenze vi fa onore

Ragusa, 30 dicembre 2020 – Destinata a tutto il personale del reparto Malattie Infettive dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, la lettera di una paziente G.S. guarita dal Covid-19. Nelle sue parole tutta la gratitudine per l’amore che il personale riesce a trasmettere nel proprio lavoro. Di seguito la lettera. AL PERSONALE TUTTO DEL REP."MALATTIE INFETTIVE” P.O. "GIOVANNI PAOLO II” RAGUSA GRAZIE! La parola più usata di certo, ma sento di dirvi un Grazie che viene dal cuore. Grazie ad ognuno dì Voi (siete in tanti) e non me ne vorrete se per forza maggiore non conosco tutti i vostri nomi, la maggior parte per me siete solo occhi e sorrisi! Grazie al Primario Dr.ssa Di Rosolini, regista di questa meravigliosa Equipe, al grande Dott. Zocco Pisani, mi sono affidata alla Sua a me nota professionalità e umanità.Non ho parole per ringraziarlo per i giusti consigli; grazie al Dr. Ignazio Fidone che indirettamente conoscevo già e la cui presenza iniziale mi è stata di conforto; al Dott. Fronte per le sue parole di incoraggiamento. a tutti gli altri Medici di cui sconosco i nomi ma altrettanto professionali ed umani. Grazie agli Infermieri tutti, a Fabio Criscione che conoscevo già e che è stato il primo ad accogliermi con professionalità, a Giovanni Cannata il mio angioletto altissimo che tra un prelievo e un controllo del catetere venoso scambiava due parole con me... a Simone Aprile dolcissimo anche lui, a Samuele Lao a tutti gli altri semplicemente speciali! Grazie a tutto il personale OSS umanamente al top ... a Grazia Cannata, Rosalba...a tutti per la loro disponibilità e professionalità. Grazie a tutti gli Ausiliari per la loro grande diponibilità e al personale delle pulizie per il loro lavoro straordinario in questo periodo così pericoloso per tutti. Un grazie a Milina, la mia compagna di stanza e di avventura, una persona speciale ci siamo fatte compagnia e supportate a vicenda nei giorni di degenza.Il mio Grazie per tutti Voi è anche il Suo! Un pensiero agli altri pazienti perché possano tornate presto ai loro affetti. L'AMORE CHE METTETE NEL VOSTRO LAVORO, OGNUNO PER LE VOSTRE COMPETENZE VI FA ONORE! Vi lascio questa immaginetta, effige della Madonna delle Grazie di Modica, Vi protegga sempre. Affettuosamente G.S. Ragusa 27/12/2020 (foto - da sinistra dott.ssa Di Rosolini e la paziente)