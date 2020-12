Pozzallo Festival, organizzatori in visita a Palazzo di cittÃ 

Appuntamenti

Pozzallo Festival, organizzatori in visita a Palazzo di città

Visita palazzo di città degli organizzatori del Pozzallo Festival. Peppe Mavilla, Jessica Lupo e Alessandro Maiolino.

Pozzallo - Il Sindaco Roberto Ammatuna e l’Assessore al Turismo Giuseppe Privitera hanno incontrato, stamani, a Palazzo di Città gli organizzatori e parte dei componenti della giuria del Pozzallo Festival: Peppe Mavilla, Jessica Lupo e Alessandro Maiolino. L’edizione di quest’anno del Festival, per le ovvie ragioni legate alla pandemia in corso, sarà trasmessa in diretta su Canale 74 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook dell’evento. Prosegue quindi, anche se in versione alternativa, il percorso del Festival, con la speranza che con la risoluzione dell’emergenza in corso si possa di nuovo riproporre con la partecipazione del pubblico.