Dieta: il metodo fantastico per dimagrire subito 5 kg

Dieta e il metodo fantastico per dimagrire 5 kg senza stress. ecco cosa si può mangiare e cosa non si può mangiare

Il metodo fantastico per dimagrire si basa sul consumo di alimenti con poche calorie e sul consumo di tisane drenanti e tè verde. In pratica per perdere peso bisogna prediligere verdure, frutta e proteine evitando dolci e bevande zuccherate. Ma vediamo quali sono le regole da seguire per dimagrire velocemente senza lo stress di patire la fame o pesare gli alimenti. Ma come dunziona il metodo fantastico della dieta per dimagrire? Cosa si può mangiare e cosa non si può mangiare? La maggior parte di ciò che si assume durante una dieta col metodo fantastico sono alimenti ad alto contenuto di proteine. Si possono mangiare uova, carne magra, pesce, verdura e latticini, come formaggi con ridotto contenuto di grassi, e yogurt. Anche gli shake di proteine possono essere utili in una dieta col metodo fantastico.Ora vediamo quali sono gli alimenti vietati. Si tratta di alimenti ricchi di carboidrati, come pasta, riso e patate, oltre naturalmente al pane. Vietati anche dolci, formaggi grassi, bevande zuccherate e gasate ed alcolici di ogni tipo. La frutta, visto l’elevato contenuto di fruttosio, dovrebbe anch’essa essere limitata, come anche i prodotti integrali. Ecco un esempio di menù tipo di una giornata nella dieta col metodo fantastico per dimagrire fino a 5 kg. Esempio menù dieta: colazione con omelette senza tuorlo (il tuorlo contiene troppi grassi e carboidrati) oppure un frullato proteico. Pranzo: carne magra o pesce con verdura cotta (preferibilmente al vapore) o cruda. Come dessert uno yogurt alla fragola. Cena: pesce o carne e verdura. Potrai sbizzarrirti a combinare gli alimenti che preferisci. In aggiunta: un frullato proteico.