Salute e benessere

Dieta e diabete: attenti a questi alimenti Dieta e diabete: attenti a questi alimenti

Dieta e diabete: attenti a questi alimenti. Attenziona a non mangiare alcuni alimenti quando si soffre di diabete, ecco quali sono vietati

La dieta per chi soffre di diabete prevede il divieto assoluto di alcuni alimenti che fanno aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Ma prima di vedere a quali alimenti bisogna fare attenzione in caso di diabete vediamo cos’è il diabete. Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia) e dovuta a un’alterata quantità o funzione dell’insulina. L’insulina è l’ormone, prodotto dal pancreas, che consente al glucosio l’ingresso nelle cellule e il suo conseguente utilizzo come fonte energetica. Quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno. Il diabete rientra tra le malattia del ricambio, ed è caratterizzato da aumento del glucosio nel sangue e dalla sua comparsa nelle urine, legata in genere a una deficiente produzione di insulina da parte del pancreas ( d. mellito ); se non curata può dar luogo a gravi complicazioni a carico dei reni, del sistema cardiovascolare e del sistema nervoso; predispone inoltre alle forme infettive.Esistono vari tipi di diabete. Diabete insipido, malattia dovuta a lesioni del diencefalo e a carenza di vasopressina, così detta perché caratterizzata da notevole aumento della diuresi come nel diabete mellito, senza però che nell'urina sia presente glucosio. Diabete renale, glicosuria permanente dovuta a esagerata permeabilità del rene per il glucosio, senza che tuttavia si verifichi iperglicemia; si riscontra specialmente nei ragazzi e nei giovani. Ma vediamo ora quali sono gli alimenti a cui bisogna fare attenzione nella dieta per chi soffre di diabete. Alimenti veitati quando si ha il diabete: zucchero bianco e zucchero di canna, miele, sostanze zuccherine come gli sciroppi aromatizzati, etc., in quanto contengono zuccheri semplici ad elevato indice glicemico.Per zuccherare le bevande, se non si riesce a fare a meno del gusto dolce, è possibile utilizzare gli edulcoranti; Marmellata e creme spalmabili a base di zucchero; Dolci quali torte, pasticcini, biscotti, frollini, gelatine, budini, caramelle, gelati, ghiaccioli, etc., a causa dell’elevata quantità di zucchero presente in questi alimenti; Frutta sciroppata, candita, mostarda di frutta; Bevande zuccherine e soft drink, come cola, acqua tonica, tè freddo, ma anche succhi di frutta , perché contengono naturalmente zucchero (fruttosio) anche se sulla confezione riportano la dicitura “senza zuccheri aggiunti”; Salse contenenti zucchero tipo ketchup; Condimenti grassi come burro, lardo, strutto, margarine, etc.; Insaccati come salsiccia, mortadella, salame, etc.; Superalcolici (cocktails, liquori, grappe, etc.).