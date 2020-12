Forte terremoto di magnitudo 6.4 in Croazia: avvertito in Italia

Dal mondo

Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 in Croazia: avvertito in Italia. Il sisma è stato registrato alle ore 12,19

Nuova violenta scossa di terremoto in Croazia, avvertita anche in Italia. Secondo l'Emsn, Centro sismologico euromediterraneo, un sisma di magnitudo 6,4 della scala Richter è stato registrato a sud di Zagabria. Si tratterebbe del più violento terremoto mai registrato in Croazia. Secondo quanto si legge sull'account twitter dell'Ingv, il terremoto (di magnitudo 6,4), è stato registrato alle 12.19, ad una profondità di 10 chilometri. L'epicentro è stato localizzato a Petrinja, 44 chilometri a sudest di Zagabria, secondo il Gfz, il German Research Centre for Geosciences. Ieri in Croazia era stata registrata una scossa di magnitudo 5.2. I media croati segnalano danni ingenti agli edifici nell'area di Petrinja, a circa 50 km da Zagabria, dove si registra il movimento di mezzi di soccorso.La scossa è stata avvertita anche a Belgrado e a Sarajevo, in Serbia e in Bosnia.