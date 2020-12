Whatsapp non funzionerÃ  piÃ¹ su alcuni smartphone: ecco quali, quando e cosa fare

Tecnologie

Whatsapp dal 1 gennaio 2021 non funzionerà più su alcuni smartphone che non supporteranno i nuovi aggiornamenti. L’App di messaggistica più usata al mondo non funzionerà più e su alcuni smartphone, sia iPhone che Android con sistemi operativi meno recenti. Ma quali sono e cosa fare? Secondo le ultime notizie Whatsapp non funzionerà su cellulari con versioni Android ed iOS abbastanza datate. In particolare si tratta degli smartphone con software precedenti a iOS 9 e ad Android 4.0.3. È il caso, per esempio, di device come l’iPhone 4 o il Samsung Galaxy S2. Dunque, l'app continuerà a funzionare negli smartphone con Android 4.0.3 e versioni successive; così pure nei modelli di iPhone con a bordo iOS 9 e versioni successive. Come controllare la versione del sistema operativo del proprio smartphone? Intanto, è utile controllare la versione del sistema operativo del proprio cellulare.Gli utenti iPhone possono andare su Impostazioni> Generali> Informazioni, e leggere le informazioni sulla versione del software. Su Android invece, l’informazione è su Impostazioni> Informazioni sul telefono. Cosa fare se si vuole continuare a usare WhatsApp? Gli utenti di WhatsApp con versioni precedenti dovranno aggiornare i propri dispositivi a iOS 9 e ad Android 4.0.3.