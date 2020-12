Coronavirus Sicilia, 650 nuovi positivi: i dati provincia per Provincia

Sicilia

Coronavirus Sicilia, 650 nuovi positivi e 28 morti: i dati provincia per Provincia. Il Bollettino del Ministero della Salute

PALERMO, 28 DIC - Sono 650 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 5.693 tamponi processati. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.326 dall'inizio della pandemia. I positivi sono 33.246 con un aumento di 79. Negli ospedali i ricoveri sono 1239, 38 in più rispetto a ieri: in regime ordinario 1064 (+37) e 175 (+1) in terapia intensiva. I guariti sono 543. La distribuzione nelle province vede Catania 117, Palermo 187, Messina 112, Ragusa 33, Trapani 3, Siracusa 56, Caltanissetta 89, Agrigento 4, Enna 49.