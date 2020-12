Moda e spettacolo

Su Classica HD il concerto per il Robert F.Kennedy Human Rights Italia Su Classica HD il concerto per il Robert F.Kennedy Human Rights Italia

Su Classica HD il concerto per il Robert F.Kennedy Human Rights Italia. Il Robert F. Kennedy Human Rights Italia ha celebrato il 10 dicembre

MILANO - Il Robert F. Kennedy Human Rights Italia ha celebrato il 10 dicembre 2020 la Giornata mondiale dei diritti umani, con una serata evento intitolata ’’La Notte dei Diritti Umani’’, durante la quale sono stati consegnati i premi che la Fondazione assegna ogni anno a individui e organizzazioni che si impegnano nel sociale e nella tutela di questi diritti. Al termine della serata si è tenuto un concerto dei Cameristi della Scala, l’orchestra da camera del Teatro alla Scala di Milano. ’’Il 2020 è stato uno degli anni più difficili e tragici dal secondo Dopoguerra ad oggi’’, ha affermato Stefano Lucchini, Presidente di RFK Human Rights Italia, ’’ma noi vogliamo chiuderlo nel segno della speranza e con gli occhi rivolti al futuro con il concerto dei Cameristi della Scala’’.Dalla Sala Tiepolo di Palazzo Clerici a Milano, il 27 dicembre alle 21.10 Classica HD trasmette in prima visione il concerto dei Cameristi della Scala, con la partecipazione del contralto Daniela Pini e del primo violino solista dell’orchestra della Scala Francesco Manara.In programma, oltre all’Inno d’Italia, brani di Antonio Vivaldi e fantasie dalle più popolari opere di Giuseppe Verdi.La serata verrà condotta da Federico Moro, Direttore Generale di RFK Italia, con l’intervento esclusivo di Kerry Kennedy, Presidente Onorario di RFK Italia. Il Robert F. Kennedy Human Rights è un’organizzazione no profit creata nel 1968. Nel 2004 il Robert F. Kennedy Human Rights, presieduto da Kerry Kennedy, settima figlia di Robert Kennedy, lanciò in Italia, il progetto educativo ’’Speak Truth To Power’’, un’iniziativa globale dedicata alla formazione e sensibilizzazione sul tema dei diritti umani.L’anno seguente, grazie al grande interesse da parte di istituzioni e società civile, è stata costituita l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus (Robert F. Kennedy Human Rights Italia). I progetti del Robert F. Kennedy Human Rights Italia riguardano l’educazione ai diritti umani, l’advocacy e il sostegno alla comunità durante l’emergenza Covid-19.Classica HD è un’emittente televisiva italiana interamente dedicata alla musica classica, in onda sul canale 136 della piattaforma Sky Italia.