A Vittoria arrivano finanziamenti dal Ministero

Vittoria - Sono stati accreditati dal Ministero dell'Interno i fondi relativi alla ripartizione delle somme per i Comuni sciolti per mafia, previste all'art. 1 comma 277 legge 205/2017, per i quali il Comune aveva fatto richiesta. Il Ministero ha accreditato la somma di 647.575,52 euro. I fondi potranno essere utilizzati dai Comuni per manutenzione o costruzione di opere pubbliche. La Commissione straordinaria ha deciso di utilizzare tale cifra per la manutenzione di parte dell'impianto idrico cittadino dati i problemi atavici che questo Comune si porta dietro. La Commissione ha quindi approvato un progetto di fattibilità finalizzato a migliorare l'efficienza della rete urbana. I lavori di manutenzione straordinaria prevedono i primi interventi urgenti ed indifferibili della rete idrica comunale, per un importo di 513.000 euro. “Abbiamo voluto dare priorità ad una infrastruttura urbana che presenta le criticità maggiori. Migliorare l'efficientamento della rete rappresenta uno dei passaggi fondamentali per ridurre gli sprechi e i disservizi dell'erogazione idrica . L'acqua è un bene fondamentale che non può e non deve essere sprecato” ha commentato la Commissione straordinaria.