Covid Ragusa, tra i 152 morti 6 sono deceduti a casa e 3 in RSA

Covid Ragusa, tra i 152 morti per coronavirus: 6 sono deceduti a casa e 3 in RSA. I dati del Bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 28 dicembre 2020

Ragusa – Sale a 152 il numero dei morti per Covid 19 in provincia di Ragusa. Due sono deceduti nelle ultime 24 ore all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di un79enne di Comiso e di una 91enne di Ragusa. Dagli ultimi dati diramati oggi, 28 dicembre 2020, è emerso che in questi ultimi 3 mesi 6 persone con Coronavirus sono morti a casa e tre nella RSA Covid ell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i deceduti a casa ad ottobre e novembre. Ottobre: morto un 86enne il 31 ottobre. A novembre sono morti a casa: un 86enne il 2 novembre, un 95enne il 4 novembre, un 89enne il 10 novembre, un 68enne l’11 novembre, un 78enne il 20 novembre.Infine a dicembre sono stati registrati tre decessi nelle RSA Covid di Ragusa: una 81enne il 1 dicembre, un 84enne il 14 dicembre ed una 92enne il 23 dicembre.