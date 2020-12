Attualità

Bollettino Covid Ragusa: 665 positivi e 2 morti: dati Comune per Comune. Il Bollettino dell'Asp di Ragusa. I guariti sono 5.591 mentre i morti sono 152

Ragusa – I positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa sono scesi a 665. Sono i dati diramati oggi, 28 dicembre 2020, dal Bollettino dell’Asp di Ragusa. I contagiati al momento in isolamento domicliare sono 607, 44 i ricoverati nei vari ospedali e 14 nella Rsa Covid dl Maria Paternò Arezzo. Ma vediamo nel dettaglio i dati Comune per Comune dei positivi nel Ragusano: 53 Acate, 21 Chiaramonte Gulfi, 49 Comiso, 1 Giarratana, 12 Ispica, 135 Modica, 2 Monterosso Almo, 24 Pozzallo, 102 Ragusa, 36 Santa Croce Camerina, 14 Scicli, 152 Vittoria. Tra i 607 positivi in isolamento domiciliare ci sono 6 contagiati provenienti da fuori provincia. Ecco i dati dei vari test per Covid 19 nel Ragusano: 76.687 tamponi molecolari, 19.877 test sierologici, 84.968 test rapidi per un totale di 181.532. I guariti sono 5.591 mentre i morti in totale sono 152.Due i deceduti nelle ultime 24 ore all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di un79enne di Comiso e di una 91enne di Ragusa. Dagli ultimi dati diramati oggi è emerso che tra i 152 morti 6 sono deceduti a casa, uno a ottobre, 5 a novembre e 3 nella Rsa di Ragusa a dicembre.