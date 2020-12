Tutti a dieta dopo Natale: ecco come dimagrire subito prima di Capodanno

Salute e benessere

La dieta detox dopo Natale per perdere peso prima di Capodanno è drenante e ricca di alimenti che aiutano a risvegliare il metabolismo e drenare i liquidi in eccesso. La dieta detox prima di Capodanno va seguita per 3 giorni e può far perdere fino a 4 chili velocemente. E’ una dieta ideale ai tempi del Covid in quanto favorisce la perdita di qualche chilo preso anche per le restrizioni legate alle misure anti covid che costringono a restare a casa. Ma come funziona la dieta detox dei 3 giorni dopo Natale per perdere peso prima di Capodanno? Ogni giorno è bene consumare piccole quantità di carboidrati, proteine magre, frutta e verdura. Con le calorie vanno infatti ridotte anche le porzioni. Vietati come ovvio gli alcolici, le salse, i sughi pronti e le solite bevande zuccherate, ma pure i dolciumi, gli alimenti ricchi di grasso e i fritti. In questo regime alimentare di fondamentale importanza è l’assorbimento di vitamine e sali minerali, per cui bisognerebbe bere almeno due litri di acqua al giorno e sgonfiare la pancia grazie alle tisane disintossicanti, da consumare dopo ogni pasto.Ma vediamo ora un esempio di menù tipo giornaliero della dieta detox dei 3 giorni dopo Natale. Al mattino si comincia con un bicchiere di acqua e limone per risvegliare il metabolismo, migliorare il funzionamento dell’intestino e bruciare i grassi. La colazione vera e propria consiste invece in una tazza di tè verde, un frutto di stagione e uno yogurt bianco. A pranzo sono preferibili i carboidrati integrali, ad esempio 50 grammi di riso integrale con carciofi, mentre a cena si può puntare su 100 grammi di pollo alla piastra con erbette e contorno di broccoli. Infine, vi sono delle alternative a questo menu. In pratica il riso può essere sostituito con spaghetti integrali o legumi, da condire comunque con le verdure. A cena invece occorre rimanere sui 100 g. ma di pesce o zuppa di ortaggi.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico di famiglia o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Qualsiasi tipo di dieta è assolutamente vietata a chi soffre di patologie importanti come il diabete e non solo e alle donne in gravidanza.