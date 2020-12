E' morto il papÃ  di Paola Perego

Moda e spettacolo

E' morto il papà di Paola Perego E' morto il papà di Paola Perego

Lutto per Paola Perego, è morto il papà. A darne notizia su Twitter è l'Arcobaleno Tre, agenzia per artisti diretta dal marito della conduttrice tv, l'agente Lucio Presta.

E' morto Pietro Perego, papà di Paola Perego. A darne notizia su Twitter è l'Arcobaleno Tre, agenzia per artisti diretta dal marito della conduttrice tv, l'agente Lucio Presta. lo un mese fa, a novembre, la conduttrice aveva parlato della preoccupazione per i genitori, entrambi positivi al Coronavirus. "Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere", aveva detto Paola Perego nel corso della presentazione in collegamento web del suo nuovo programma 'Il Filo Rosso', la cui partenza aveva subito due settimane di ritardo proprio perché la conduttrice aveva contratto il Covid.