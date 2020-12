Vaccino-day e Covid, Speranza: oggi luce del giorno ma ancora cautela

Italia

ROMA - ’’Oggi è un giorno bello, è giusto che arrivi un messaggio bello a tutte le persone. Vediamo arrivare la luce del giorno ma abbiamo bisogno di resistere per alcuni mesi, serve ancora cautela e prudenza’’. Queste le parole di Roberto Speranza, ministro della Salute, dallo Spallanzani, a Roma, rispondendo ai giornalisti a margine del vaccino-day. ’’A partire dalla prossima settimana abbiamo 470 mila dosi da Pfizer in arrivo - prosegue - la scelta è di dare priorità al personale sanitario per noi fondamentale perchè in prima linea contro la battaglia al covid e poi le persone più anziane. L’auspicio è che in un tempo congruo possano arrivare dosi sufficienti per dare a tutti una risposta.Il vaccino è gratuito e volontario ma l’invito a tutti i cittadini è di usare questa opportunità che viene dato dal governo’’.