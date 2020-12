Italia

Covid Italia, 10.407 nuovi casi e 261 decessi in 24 ore Covid Italia, 10.407 nuovi casi e 261 decessi in 24 ore

Covid Italia, 10.407 nuovi casi e 261 decessi in 24 ore. Il Bollettino del Ministero della Salute

ROMA - Sono 10.407 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità, a fronte 81.285 tamponi effettuati, su un totale di 25.631.899 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 261 i decessi, per un totale di 71.620 vittime. Con quelle di oggi diventano 2.038.759 le persone che hanno contratto il Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 580.941 (+1.055), 544.657 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.157 (-98), di cui 2.563 (-2) in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.386.198, con un incremento di 9.089 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (2.523), seguita da Emilia Romagna (1.756), Lombardia (1.606), Lazio (1.123), Puglia (544) e Campania (539).