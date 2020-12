Ragusa, 683 positivi al Covid: morta una 53enne di Vittoria

Attualità

Ragusa, 683 positivi al Covid: morta una donna 53enne di Vittoria. Il Bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 27 dicembre 2020

Ragusa – I positivi al coronavirus in provincia di Ragusa in totale sono 683 di cui 620 in isolamento domiciliare, 44 ricoverati in ospedale e 19 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 27 dicembre 2020. Al momento nei vari ospedali iblei sono ricoverati: 34 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 24 nel reparto di Malattie Infettive, 2 in area Grigia, 8 in Terapia Intensiva e 10 nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. I guariti nel Ragusano sono 5.568 mentre i morti 141. Un decesso è stato registrato all’ospedale Guzzardi di Vittoria nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 53 anni di Vittoria. Ora vediamo dove si trovano i positivi in isolamento domiciliare nei vari Comune della provincia di Ragusa: 52 Acate, 21 Chiaramonte Gulfi, 50 Comiso, 1 Giarratana, 12 Ispica, 138 Modica, 2 Monterosso Almo, 24 Pozzallo, 102 Ragusa, 36 Santa Croce Camerina, 15 Scicli, 159 Vittoria.Tra i 620 positivi in isolamento domiciliare ci sono 8 contagiati provenienti da fuori provincia. Ecco i dati dei vari test per Covid 19 nel Ragusano: 76.353 tamponi molecolari, 19.876 test sierologici, 83.204 test rapidi per un totale di 179.433.