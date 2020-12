Covid Pozzallo, 23 nuovi debolmente positivi al drive in

Attualità

Pozzallo – 23 casi debolmente positivi e 2 positivi tra i 231 tamponi rapidi effettuati nel drive-in odierno al Centro Anziani di Pozzallo. E’ quanto si legge in un post pubblicato oggi sulla pagina Fecbook del Comune di Pozzallo. Ecco cosa si legge nella nota di aggiornamento Covid 19 del Comune di Pozzallo: Sono stati eseguiti 231 tamponi rapidi con il seguente risultato: 23 casi sono debolmente positivi e 2 positivi. Ai 2 casi positivi sono già stati eseguiti i tamponi molecolari, a tutti gli altri debolmente positivi, i tamponi di conferma saranno effettuati nella giornata di domani pomeriggio. I dati di oggi non possono non preoccupare, si tratta di nostri concittadini provenienti da altre località per trascorrere le vacanze natalizie e altri ancora sono il frutto di contatti in riunioni familiari favoriti dalle festività.E’ un campanello di allarme da non sottovalutare, occorre massima attenzione, grande cautela e senso di responsabilità. Domani mattina ho indetto una riunione con le Autorità Sanitarie per analizzare, in modo approfondito, il risultato di oggi ed assumere eventuali provvedimenti”.