Asd Multicar Amarù ha ultimato i test per la nuova stagione 2021

Asd Multicar Amarù ha ultimato i test, in vista della nuova stagione 2021, per gli atleti della categoria juniores e allievi

Ragusa - Non ci si ferma neanche nel periodo delle feste. Anche perché la stagione 2021 sta ormai quasi per arrivare ed è opportuno farsi trovare pronti nella maniera migliore. Ecco perché i ciclisti dell’Asd Multicar Amarù hanno sostenuto nei giorni antecedenti il Natale una serie di test per saggiare le caratteristiche dei componenti delle categorie Juniores e Allievi. Uno sforzo non da poco per il sodalizio ipparino che, però, sta cercando di preparare la nuova stagione con tutto quello che serve per potere essere ancora più competitivi. “Diciamo che vogliamo compiere un salto di qualità rispetto al passato – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – e affinché questo accada è necessario programmare tutto con la massima attenzione. E’ il caso dei test che abbiamo fatto sostenere ai nostri ragazzi in questi giorni e che ci danno l’esatta cifra dei percorsi intenzionati a compiere.C’è grande voglia di professionalizzare il più possibile, anche se ci rivolgiamo a giovani atleti, determinati percorsi, con la consapevolezza che si può arrivare a tagliare traguardi di una certa portata solo se si prosegue avendo ben chiaro in mente l’obiettivo da raggiungere. Voglio ringraziare ancora una volta tutto lo staff, il vicepresidente Giuseppe Massaro, e i nostri direttori sportivi, per il grande lavoro svolto. E, a nome del patron Riccardo Amarù e di tutti i componenti della nostra società, rivolgiamo a tutti gli sportivi e a tutti coloro che ci seguono i migliori auguri di buone feste con l’auspicio che il 2021 possa riservarci soddisfazioni sempre crescenti”.