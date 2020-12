Sicilia

Meteo, freddo e gelo: prima neve in Sicilia

Meteo, arriva il freddo, prima neve scende in Sicilia: imbiancato il messinese. Stamattina prima neve nel Comune di Floresta

Messina - Il freddo annunciato dalle previsioni meteo è errivato anche in Sicilia. Stamattina nle Messinese è arravata la prima neve, verso mezzogiorno il Comune di Floresta è stato imbiancato con la prima neve. Secondo le previsioni meteo per tutta la giornata ci saranno temperature rigide e instabilità in quota. Fino a domenica ci saranno rovesci e possibili fenomeni grandinigeni. Dai 900 metri in su non si esclude neve. I fiocchi, secondo le previsioni, cadrenno su Peloritani, Nebrodi e Madonie.