Cronaca

Incidente stradale sulla Vittoria Comiso: scontro 2 auto Incidente stradale sulla Vittoria Comiso: scontro 2 auto

Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Vittoria Comiso. Lo scontro è avvenuto tra due auto. In corso la ricostruzione dell'incidente. Feriti lievi

Galllery

Vittoria – Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Vittoria Comiso. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Nell’impatto una delle due auto è finita in un terreno che delimita la carreggiata. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Vittoria. In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente. (Foto Assenza)