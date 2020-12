Ragusa, Tonino Siciliano alla presidenza Uisp

Attualità

Ragusa - Si è recentemente svolto, a Ragusa, in videoconferenza, il Congresso Ordinario 2020 del Comitato Territoriale Uisp Iblei - Associazione di Promozione Sociale e dello Sport per Tutti, in preparazione del Congresso Ordinario Regionale che si svolgerà il 7 febbraio 2020. Nel corso dei lavori è stato rinnovato il Consiglio Territoriale che resterà in carica per i prossimi 4 anni. Ne fanno Siciliano Tonino, Buggea Maurizio, Licitra Gaetano, Treccosta Giulia, Caracò Enrico, Di Bartolomeo Isabella, Battaglia Giuseppe, Attardi Carmen, Marangio Andrea, Suma Sofia, Carnemolla Marco, Di Gabriele Piero. Gli stessi consiglieri hanno successivamente confermato, all’unanimità, Tonino Siciliano Presidente del Comitato Territoriale Uisp Iblei. Il riconfermato Presidente ha sottolineato le difficoltà del nostro territorio, costretto quotidianamente a confrontarsi con le difficoltà delle famiglie, specialmente in questo momento storico segnato dalla pandemia causata dal Covid-19, che acuisce le differenze.Gli obiettivi dell’Uisp Iblei sono quelli di lavorare in rete, il Covid-19 ha bloccato tutta l’attività di base, ma si deve guardare al futuro, saperlo interpretare e progettarlo, tutto questo insieme alle ASD (associazioni sportive dilenttantistiche) del territorio che rappresentano la trincea della società civile, non dimenticando che essi rappresentano la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola. Ai lavoro congressuali erano presenti, in videocollegamento, anche il Presidente Regionale Vincenzo Bonasera, i Presidenti dei Comitati Uisp Siciliani e numerosi invitati fra cui il Portavoce del Forun del Terzo Settore di Ragusa, Salvina Cilia. L’ Uisp IBLEI svolge la sua azione su un territorio che si estende da Siracusa fino a Ragusa passando per Noto, creando diversi momenti di promozione sportiva come le manifestazioni del Vivicittà, Bicincittà, Summerbasket e tanto altro.Al congreesso hanno partecipato i delegati rappresentanti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate che con le loro attività come l’atletica, la camminata, il nuoto, il tennis, la subacquea, la cura del corpo, il modellismo, la pallacanestro, la vela, il calcio, la danza, l’attività all’aria aperta e tanto altro, credono e si riconoscono nell’identità associativa dello “sporpertutti”. (daniele distefano)