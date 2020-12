Attualità

Covid, sindaco: ancora un morto per Covid Covid, sindaco: ancora un morto per Covid

Covid, sindaco: ancora un morto per Covid. Roberto Ammatuna: sforziamoci di tenere rigidamente comportamenti corretti

Pozzallo – Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ieri in un post su Facebook ha fatto un aggiornamento sui casi Covid in città. “Oggi, 25 dicembre, in città si registra +1 caso positivo, i soggetti negativizzati sono -3, a cui bisogna aggiungere il decesso del nostro concittadino nell’Ospedale di Ragusa.Complessivamente i casi positivi ad oggi sono + 30, di cui 2 ricoverati. La festa del Natale è stata funestata nella tarda serata di ieri, dalla scomparsa di uno dei nostri concittadini ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa. L’ho già fatto stamattina, ancora una volta, le più sentite condoglianze e la vicinanza della città alla sua famiglia. Anche per rispetto di chi non c’è più a causa del virus assassino, sforziamoci tutti di tenere rigidamente comportamenti corretti.Lo stiamo facendo bene, dobbiamo continuare a farlo”.