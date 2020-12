Italia

Rapina in casa a Natale, trova ladro in casa e muore

Rapina in casa a Natale, trova ladro in casa e muore. Forse colta da un malore improvviso

Una rapina è finita in tragedia ieri sera, poco dopo le 20 della vigilia di Natale, in una villetta in via Sandro Pertini, a Montecassiano, in provincia di Macerata. Una donna di 78 anni è stata trovata morta in casa, forse colta da un malore dopo aver sorpreso un ladro in casa. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri sul posto, un uomo si sarebbe intrufolato nell'abitazione della vittima chiudendo il marito in bagno e legando e prendendo a schiaffi la figlia che abita con la coppia insieme a un nipote. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti.