Ragusa, bando di Anci Fermenti in Comune

Ragusa -Pubblicata sul sito del Comune la Manifestazione di interesse per l’individuazione di partner di progetto per la partecipazione al bando di ANCI “Fermenti in Comune”. Con determinazione del 24 dicembre n. 6317 del Settore XII - Cultura e Turismo, è stata approvato l'Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nello spazio “In evidenza”, riguardante la manifestazione di interesse per l’individuazione di partner del Comune di progetto, per la partecipazione al bando di ANCI “FERMENTI IN COMUNE”. Con detto provvedimento è stato altresì approvato il modello dell’istanza di partecipazione ed il modello di proposta progettuale. Il bando di ANCI si propone di selezionare proposte progettuali presentate dai Comuni, suddivisi per fasce dimensionali, che attivino sui territori un’azione forte e mirata di sviluppo, rilancio e innovazione, incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35. L’individuazione del partenariato operativo del Comune di Ragusa avverrà a seguito di valutazione delle proposte progettuali, inviate entro la data di scadenza del 05/01/2021 alle ore 13, da parte di una Commissione tecnica che verrà costituita dopo la chiusura dei termini di presentazione dei progetti.Con l’avviso approvato dal Comune vengono indicati i soggetti ammessi a partecipare in qualità di partner del Comune di Ragusa (ente capofila) e precisamente: associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati; altri partner pubblici, compresi altri Comuni; Associazioni temporanee di scopo" (ATS) in via di costituzione tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un massimo di tre enti (incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni. “Le proposte progettuali – dichiara l’assessore alla cultura Clorinda Arezzo - dovranno essere coerenti con uno o più degli ambiti tematici indicati nell’avviso ed in generale con le necessità del mondo giovanile emerse a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.Nello specifico l'idea da sviluppare riguarda la biblioteca comunale non solo con la creazione di un caffè letterario, ma anche per una migliore funzionalità della stessa con particolare riguardo al profilo della fruizione da parte delle fasce giovanili”.