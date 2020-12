Francesco Cafiso, il sassofista di fama internazionale a Pozzallo

Attualità

Pozzallo - Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, l’Assessore alla Cultura Giuseppe Privitera ed il funzionario dell’Ufficio Cultura Giuseppe Guarrella ha incontrato, stamani, a Palazzo di Città il musicista Francesco Cafiso, il sassofonista vittoriese di fama internazionale. Cafiso ha dato vita ad un suo progetto, insieme alla prestigiosa London Symphony Orchestra, dal titolo “Irene of Boston – Conversation avec Corto Maltese – traendo ispirazione dal veliero britannico che portava lo stesso nome e che, per tanto tempo, è rimasto a Pozzallo in contrada Balata, distrutto purtroppo dagli agenti atmosferici. L’ultima fatica musicale del sassofonista è uscita il 3 dicembre nei formati CD e digitale per l’etichetta indipendente EFLAT, fondata dallo stesso sassofonista insignito dal titolo di ambasciatore del jazz italiano.Si tratta di dieci brani originali firmati da Cafiso, arrangiati insieme a Mauro Schiavone, che raccontano in una dimensione onirica le vicende del veliero britannico Irene of Boston, costruito nei primi del Novecento e il cui destino, dopo quasi un secolo di viaggi tra i mari del mondo, si è concluso a Pozzallo. Dell’immaginazione dell’artista “i legni e gli ottoni del relitto si trasformano negli strumenti di un’orchestra sinfonica e, attraverso questa metamorfosi, il veliero supera la corruzione del tempo e si risveglia dal lungo sonno, per raccontare grazie alla magia dei suoni le sue avventure e l’incontro con il celebre marinaio creato da Hugo Pratt”. Nel corso dell’incontro con il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, estremamente cordiale, si è parlato anche di un possibile coinvolgimento del sassofonista in alcune iniziative da realizzare in un futuro prossimo a Pozzallo.