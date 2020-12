Appuntamenti

Natale, il recital a sette voci a Ragusa Natale, il recital a sette voci a Ragusa

Il Natale, e il suo significato di nuova vita, lo si festeggia a teatro. La compagnia Godot di Ragusa alla mezzanotte della vigilia lancia il recital a sette voci tratto dal Canto di Natale di Dickens. online a pagamento su facebook

RAGUSA – Il Natale è segno di nuova vita e la compagnia teatrale G.o.D.o.T. di Ragusa ha scelto di festeggiarlo a teatro, sul palcoscenico, nel nuovo spazio inaugurato da qualche giorno “Maison Godot”. E lo fa, in assenza del pubblico dal vivo, attraverso lo streaming online mediante le nuove modalità messe a disposizione dalla piattaforma Facebook che prevede la possibilità di rendere disponibili degli spettacoli virtuali con biglietti a pagamento. Per la compagnia teatrale ragusana, diretta da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, il reciatl a 7 voci, tratto dal Canto di Natale di Dickens, è un vero e proprio cavallo di battaglia e ormai da più di sette anni viene portato in scena durante il periodo delle feste. Un appuntamento ormai fisso ed atteso in città. Un racconto fantastico e unico. Il testo di Dickens, oltre ad essere un racconto, è anche una critica feroce alla società, un dramma attraverso il quale l’autore vuole moralizzare la borghesia inglese dell’epoca che, presa dalle ricchezze della rivoluzione industriale, si allontana dalle problematiche della gente comune.Un tema dunque sempre attuale con una sintassi semplice e senza molte figure retoriche. Un’opera che riesce a coniugare la feroce critica alla borghesia con una delle più famose e commoventi storie sul Natale. In scena Vittorio Bonaccorso che interpreta Scrooge e che cura la regia. Con lui anche Federica Bisegna, Giuseppe Arezzi, Alessio Barone, Benedetta D'Amato, Federica Guglielmino, Lorenzo Pluchino. Le riprese e il montaggio video sono stati curati da Marco Guastella. La fruizione dello spettacolo è a pagamento, costo del “biglietto virtuale” ed è possibile acquistarlo dall’evento social della compagnia G.o.D.o.T. dove sono presenti le istruzioni per procedere all’acquisto. La rappresentazione teatrale sarà disponibile anche nelle settimane successive quando si affiancherà anche lo spettacolo di Capodanno, con un divertente varietà dalla Maison Godot.