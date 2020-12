Whatsapp: Ã¨ vero che non funziona piÃ¹ su vecchi iPhone?

Tecnologie

E' vera la notizia che Whatsapp non funziona più sui vecchi iPhone? E' una fake news

"WhatsApp non sta abbandonando il supporto per gli iPhone più vecchi. E' una fake news". Il blog Wabetainfo, che fornisce sempre informazioni sulle novità relative a WhatsApp, smentisce le voci relative ad un disimpegno dell'app di messaggistica nei confronti dei modelli genericamente "più vecchi" di iPhone. Sul proprio sito, WhatsApp specifica che l'applicazione "per iPhone necessita di iOS 9 o versioni successive. Per un'esperienza ottimale, consigliamo di usare la versione più recente di iOS disponibile per il tuo telefono". Wabetainfo, inoltre, annuncia che la versione beta per iOS 2.21.10.23, la prima in arrivo nel 2021, comprenderà una serie di novità, a cominciare dalla possibilità di incollare immagini e video multipli.