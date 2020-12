Politica

Elezioni Amministrative a Vittoria: ok a riduzione firme per liste Elezioni Amministrative a Vittoria: ok a riduzione firme per liste

Elezioni Amministrative a Vittoria. Riduzione delle firme per le liste alle amministrative. Di Falco: Arriva l'ok in Commissione grazie ad un emendamento di Attiva Sicilia

Vittoria - “Passa in Commissione Affari istituzionali all’Ars, l’emendamento di Attiva Sicilia sulla riduzione delle firme per la presentazione delle liste”. Così Salvatore Di Falco, candidato a sindaco di Vittoria, sostenuto dalle liste civiche “Vittoria Unita”, “Di Falco Sindaco” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”. “E’ una notizia che ci fa ben sperare per la risoluzione di una questione farraginosa – dice Salvatore Di Falco – da noi sollevata qualche giorno fa. Attualmente le liste che non hanno un gruppo parlamentare costituito all’Ars, devono presentare 450 firme a fronte delle 150 presentate dai comuni delle altre regioni d’Italia. Una norma che penalizza le liste civiche costrette a ripresentare nuovamente le firme. L’emendamento riguarda la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature a sindaco per le elezioni amministrative. Per tutta la durata dell’emergenza causata dalla pandemia infatti l’emendamento punta a ridurre ad un terzo il numero delle firme necessarie richieste in modo da limitare i contatti in presenza. Ora, dopo l’approdo in Commissione, l’emendamento dovrà arrivare in aula e questo accadrà dopo le feste natalizie, nelle prime settimane di gennaio 2021”. “Si tratta di un emendamento dettato dal buonsenso, – spiega la vice presidente dell’Ars e prima firmataria, Angela Foti - il cui disegno di legge è stato presentato nei mesi scorsi. La riduzione delle firme va nella direzione di una limitazione dei contatti tra la gente in funzione di arginare il rischio di contagio da Coronavirus. In questo modo si andrà incontro alle legittime aspettative dei territori tra cui il comune di Vittoria”.