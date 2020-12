Matteo Salvini: Centrodestra unito come non mai, anche sui Comuni

Italia

ROMA - Sui litigi con Giorgia Meloni ’’è il quotidiano La Repubblica che scrive ogni tanto quello che gli garba. Stiamo lavorando insieme come centrodestra come non mai, su tutti i temi i risultati si stanno vedendo’’. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a 24 Mattino su Radio24. ’’Ci sono candidati sindaci da individuare - ha aggiunto - uniti si vince, poi c’è la scelta di Roma e Milano che merita qualche giorno di riflessione in più visto che le proposte abbondano, questo però non è litigare ma scegliere’’. Catello Maresca ha già detto sì per Napoli? ’’Ci stiamo parlando, è un ottimo candidato e sta mettendo insieme un’ottima squadra. Lui è un magistrato, un uomo di cultura, di legge che ha idee chiare su come rilanciare Napoli alternative a De Luca e De Magistris, ha un progetto interessante e a me piace’’.