Forte terremoto nel mare di Ragusa: avvertito in gran parte della Sicilia

La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ieri sera dall'Ingv è stata avvertita in gran parte della Sicilia.

Ragusa – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata alle 21.27 di ieri sera nella costa ragusana a 30 km di profondità (a Sud di Acate) ha creato paura nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania ed è stata avvertita in gran parte della Sicilia anche a Palermo. Non risultano finora danni a persone. Non risultano richieste di soccorso. Qualche edificio nella parte Sud orientale dell'isola ha subito lesioni. Il presidente della Regione Nello Musumeci è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze. "C'è stata tanta paura - afferma il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì - ma non ci risultano danni al momento, né feriti. Io non mi sono accorto del terremoto perché ero in auto.Come adesso che siamo in giro per la città per fare dei sopralluoghi e delle verifiche assieme alla protezione civile comunale, ma sembra che non ci siano danni". Lo stesso dato emerge dai sopralluoghi in corso in altri comuni della zona, anche più vicini all'ipocentro, come Vittoria. "Abbiamo una chat tra sindaci - rivela Cassì - e nessuno segnala danni a cose o persone, per fortuna".