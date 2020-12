Terremoto Modica, il sindaco ha attivato il presidio di Protezione Civile

Attualità

Forte terremoto di magnitudo 4.4 nella costa ragusana. Il sindaco di Modica ha attivato il Presidio di Protezione Civile presso l'Azasi.

Modica - Forte terremoto di magnitudo 4.4 nella costa di ragusa. La scossa è stata avvertita in tutti i Comuni iblei. Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha annunciato in un post pubblicato sul suo profilo facebook di aver attivato il presidio di Protezione Civile. "Ho appena attivato il presidio di Protezione Civile presso l'Azasi. Stiamo perlustrando il territorio - scrive il sindaco Abbate - per accertare eventuali danni a persone e cose. Importante non FARSI PRENDERE DAL PANICO. Non correre verso le scale e non usare l’ascensore, che può bloccarsi impedendo di uscire. Prima di uscire chiudere gli impianti di luce e gas. Mettersi sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a un muro portante. Importante è stare lontano da mobili, finestre, quadri e specchi che potrebbero cadere e colpirci. In auto non sostare nei sottopassaggi o in prossimità di ponti, edifici, alberi, cavalcavia e pali dell’alta tensione che potrebbero lesionarsi e crollare".