Terremoto costa Ragusana: domani scuole chiuse a Comiso

Attualità

Forte terremoto nella costa ragusana. Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, annuncia su facebook la chiusura di tutte le scuole per domani 23 dicembre.

Comiso – Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata nella costa ragusana ha pubblicato un posto su Facebook con la quale annuncia la chiusura di tutte le scuole per domani, 23 dicembre 2020. “Sto per firmare Ordinanza contingibile e urgente – scrive il sindaco di Comiso - per sospendere tutte le attività didattiche e scolastiche domani mattina, giorno 23 dicembre. Il provvedimento si rende indispensabile per consentire agli uffici tecnici e alla Protezione Civile la verifica di eventuali danni agli edifici. Vi prego, massima condivisione”.Il sindaco Schemabri ha attivato alcune squadre della Protezione Civile per verificare eventuali danni a strutture più fragili e vetuste e per rassicurare chi si è riversato in strada per la paura. “Invito tutti alla massima cautela, - scrive il sindaco Schembari - perché non dobbiamo dimenticare che la nostra è una zona sismica: stare all'erta non farà sicuramente male, ma senza panico”.