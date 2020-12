Attualità

Ragusa, consegnate statuette del Bambin Gesù ad operatori sanitari. Iniziativa dei Francescani della Sacra Famiglia

Ragusa - Il consigliere comunale Carmelo Anzaldo ha partecipato ad una toccante iniziativa voluta dai Francescani della parrocchia Sacra Famiglia e ha voluto condividerla pubblicamente. “Nel pomerigigo di domenica 20 dicembre, insieme al parroco della Sacra Famiglia fr. Giuseppe Pecorella e fr. Corrado Cavarra, abbiamo consegnato ai responsabili della Pastorale della Salute, 400 statuine di Gesù Bambino da destinare agli operatori sanitari dell'ospedale Giovanni Paolo II impegnati in prima linea contro il Covid. Un gesto simbolico, partito dall'idea di fr. Corrado dal significato molto profondo perchè ogni statuina è stata avvolta in un panno bianco, simbolo del camice dei medici, proprio per simboleggiare la vicinanza di Gesù e la vicinanza della comunità cristiana proprio a chi deve fronteggiare questa pandemia.Un gesto che invita tutti i cristiani ad unirsi in preghiera attorno ai malati di Covid per dare speranza a chi deve fare i conti con un nemico così insidioso e mutante. Chi rischia la propria vita per salvare quella degli altri e chi perde la propria per salvare un paziente, di cui a stento conosce il nome, è un santo”. (da.di.)