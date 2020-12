Modica, scossa di terremoto: ecco il numero da chiamare in caso di necessitÃ 

Attualità

Modica, scossa di terremoto avvertita nel nostro territorio. Attivato il COC. Segnalazioni dei cittadini al 3313045200

Modica - A causa della scossa di terremoto che si è registrata nel nostro territorio alle ore 21,27 di magnitudo 4.4 con epicentro sulla costa ragusana, a 15 km da Acate e a 30 km di profondità, è stato attivato il presidio della Protezione Civile. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma i cittadini sono invitati, per ogni necessità o segnalazione a mettersi in contatto con la Protezione civile comunale telefonando al 3313045200. Secondo le prime rilevazioni la terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese. L'epicentro in mare tra Santa Croce Camerina e Gela in provincia di Ragusa, ad una profondità di 30 chilometri.La scossa è stata avvertita anche a Palermo città e a Catania città.