Forte terremoto in provincia a Ragusa

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella costa ragusana. L'epicentro è stato a 15 chilometri da Vittoria.

Ragusa - Forte terremoto in provincia di Ragusa. La scossa è stata di magnitudo 4.4. Lo riferisce il sito dell'Ingv. L'epicentro è stato nel mare della costa Ragusana ed è stato registrato a 15 chilometri da Vittoria. I Comuni èpiù vicini all'epicentro sono stati Acate, Santa Croce Camerina e Gela. Ancora non si conoscono i danni ma la scossa sarebbe stata avvertita in varie provincie della Sicilia.Molte le persone scese in strada a Modica, ragusa Vittoria ed in molti altri Comuni.