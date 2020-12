Attualità

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella costa Ragusana

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata stasera alle ore 21,27 dall'Ingv nella costa ragusana. La scossa è stata avvertita anche a Siracusa e Catania

Ragusa – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata stasera alle ore 21,27 nella costa Ragusana. L’epicentro secondo i dati dell’Ingv è stato registrato a 15 chilometri da Vittoria in provincia di Ragusa. I Comuni più vicini all'epicentro sono stati Acate, Santa Croce Camerina e Gela. La forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutti i Comuni della provincia di Ragusa, nel Siracusano e nel Catanese. Tanta la gente scesa in strada a Modica, Scicli e Vittoria.