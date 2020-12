Salute e benessere

Dieta della bellezza: cos'è e come funziona Dieta della bellezza: cos'è e come funziona

La dieta della bellezza: cos'è e come funziona. Ecco cosa non deve mancare mai nella dieta giornaliera per dare benessere al corpo

La dieta della bellezza è una dieta che da benessere all’organismo e nello stesso tempo dona bellezza alla pelle e al corpo. Ma come funziona la dieta della bellezza e cosa si deve mangiare? Ecco alcuni suggerimenti che possono essere seguiti senza dover sconvolgere la propria alimentazione giornaliera o seguire regole rigide e strane. Ecco cosa non deve mancare mai nella dieta della bellezza: cereali, verdure fresche, frutta fresca, olio di girasole, proteine, evitare cibi in scatola, bere molta acqua. Cereali tutti i giorni: per un buon funzionamento del fegato e dell’intestino, organi fondamentali per mantenere la pelle sana e bella, è indispensabile che la base dell’alimentazione quotidiana sia costituita da cereali. Oltre a pane, pasta e riso, abituiamoci ad usare anche orzo, farro, farina di mais e il miglio, curativo per pelli e capelli.Verdure sempre a tavola: se vogliamo contrastare i radicali liberi, responsabili del nostro invecchiamento, ed avere un buon apporto di vitamine e Sali minerali, cerchiamo di sostituire le solite “due foglie d’insalata scondita” con un bel piatto di verdure o di ortaggi crudi, oppure cotti al vapore o molto velocemente per non disperdere quasi tutti i principi nutritivi. Frutta fresca a volontà: abituiamoci a consumare sempre più frutta fresca e succosa di stagione, che ha infinite proprietà indispensabili per correggere l’eccessiva acidità dei tessuti dell’organismo, causa principale dell’intossicazione e sofferenza cellulare. Non a caso, la stessa industria cosmetica utilizza per i suoi prodotti i principi attivi della frutta fresca. Olio di girasole: consumiamo anche due cucchiai al giorno di semi di girasole, da utilizzare a crudo e unicamente spremuto a freddo, per avere strutture cellulari integre e poter combattere i soliti radicali liberi, i pericolosi processi infiammatori ed avere una pelle bella, luminosa, senza disturbi cutanei e con rughe ridotte al minimo.Proteine non solo d’origine animale: pelle, capelli e unghie per mantenersi in salute hanno bisogno anche delle proteine. Non privilegiamo, però solo quelle di origine animale, ma anche quelle di origine vegetale, perché hanno molto meno controindicazioni e sono, tra l’altro, immune dal fenomeno “mucca pazza”. Limitare al massimo i cibi in scatola, raffinati, non freschi e da fast food: il loro uso è un’offesa alle esigenze del nostro organismo perché ci da solo una sensazione virtuale di nutrimento, oltre che ad intossicarci. Bere molta acqua: qualsiasi crema idratante della pelle sarà inutile se beviamo poco, perché la prima idratazione avviene dall’interno. Per non disturbare la digestione, con la diluizione dei succhi gastrici, abituiamoci a bere lontano dai pasti o almeno quando non abbiamo cibo in bocca.