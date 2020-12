Ragusa, superbonus 110% prorogato: una buona notizia

Politica

Ragusa - “Una buona notizia per il nostro Paese e un successo del Movimento che lo ha fortemente voluto”: Commenta così la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Marialucia Lorefice, la proroga fino al giugno 2022 del Superbonus 110%, e fine alla fine del 2022 per gli edifici che al giugno di quell'anno hanno concluso il 60 percento dei lavori. “Tante e diverse categorie hanno apprezzato questo strumento, anche in provincia di Ragusa dove, come accertato dai dati delle Camere di Commercio-UnionCamere, sono già nate 1783 nuove imprese. La proroga è il massimo che si potesse ottenere in occasione di questa manovra di bilancio -prosegue Lorefice-, ma che segna già un solco nella visione di sviluppo dell'Italia.Dopo anni di stasi nel settore delle costruzioni e della pianificazione urbanistica questa misura permette anche la messa in sicurezza del nostro patrimonio urbanistico. Incrementa la crescita economica, quella occupazionale, la salvaguardia dell'ambiente e i risparmi per i cittadini. La proroga ottenuta in questa manovra di bilancio rappresenta un primo, vittorioso passo di una battaglia che ci vedrà in prima linea per estendere ulteriormente la durata del provvedimento che segna un nuovo e, di certo, proficuo implemento dell’indotto che in provincia di Ragusa risulta quantomai necessario”.