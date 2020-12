Politica

Elezioni a Vittoria, Demos a sostegno di Salvatore Di Falco

Demos ufficializza il sostegno al candidato sindaco Salvatore Di Falco. Di Falco: Democrazia Solidale ha compreso la vera ragione del nostro impegno civico, con Demos si avvierà un dialogo importante e qualificato.

Vittoria - Demos, Democrazia Solidale, a sostegno del candidato a sindaco di Vittoria Salvatore Di Falco. La notizia diffusa giovedì scorso è stata ufficializzata stamani nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente regionale Tonino Solarino. Con l’ingresso di Demos, si rafforza il progetto civico di Salvatore Di Falco sostenuto già dalle liste civiche “Vittoria Unita”, “Di Falco Sindaco” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”. “A Salvatore Di Falco – ha spiegato il neo presidente di Demos, Tonino Solarino – mi lega una profonda stima personale e politica. Demos ne condivide il programma elettorale e l’orizzonte di valori. In Salvatore Di Falco c’è un mix di esperienza, onestà e competenza. Ha l’età giusta e l’esperienza giusta, ha visione e capacità di gestione, ha la forza e la mitezza per poter governare. Oltre all’esperienza, è un suo punto di forza aver liberato energie giovanili mettendole a disposizione della comunità.Nelle prossime settimane annunceremo chi sono i nostri riferimenti politici a Vittoria”. “Il sostegno di Demos - ha detto Salvatore Di Falco – significa il completamento di un dialogo iniziato in estate e oggi concluso in maniera convinta da entrambe le parti. E’ l’inizio di un percorso da fare assieme. Ringrazio Tonino Solarino che ci ha creduto malgrado un primo intoppo iniziale avvenuto a settembre causato dalla mancata visita dell’eurodeputato Demos, Pietro Bartolo a Vittoria che oggi però ringrazio per aver formalizzato l’appoggio alla mia candidatura”. “Essendo Pietro Bartolo eletto da indipendente nelle liste del Pd, - ha precisato Solarino - un disagio iniziale nel sostenere la candidatura di Di Falco che a Vittoria è l’alternativa al PD locale, era comprensibile”.“Un ringraziamento – ha concluso Di Falco - va anche Paolo Ciani, segretario nazionale e ad Emiliano Abramo, segretario regionale, che hanno deciso, insieme a tutti gli altri, di sostenere la mia candidatura che non è una questione personale ma un progetto per la nostra città.Sono sicuro che con Demos si avvierà un dialogo qualificato e che arriveranno importanti spunti e suggerimenti necessari all’azione amministrativa”.