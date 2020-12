Ronaldo trascina la Juve, Parma travolto 4-0

Sport

PARMA - Tutto facile per la Juventus. Al Tardini l’ex Kulusevski, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Morata firmano la vittoria esterna contro il Parma per 4-0 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. La formazione di Pirlo sale a quota 27 punti in classifica e aggancia momentaneamente l’Inter, impegnata domenica contro lo Spezia. La prima frazione di gioco è un monologo dei bianconeri con quasi il 70% del possesso palla. Eppure la prima occasione da gol è del Parma. Al 15′ i padroni di casa sfruttano una transizione offensiva, Kurtic dalla sinistra crossa al centro per Kucka che a botta sicura si arrende solamente all’altro grande ex, Buffon, che blocca in due tempi ed è subito protagonista al suo ritorno in campo. La rete dell’1-0 bianconero segue la stessa traccia ma la differenza è nell’esito finale: Alex Sandro crossa al centro dalla corsia mancina, la palla attraversa tutta l’area fino ad arrivare a Kulusevski che dal lato opposto col mancino firma il più classico del gol dell’ex.La Juventus ha in mano il pallino del gioco e al 26′ c’è il raddoppio: Morata disegna un traversone al centro, Cristiano Ronaldo svetta su Gagliolo e di testa batte Sepe. Non è finita. Al 48′ c’è il tris bianconero e la doppietta del portoghese: Bentancur recupera palla, Ramsey punta la porta e serve CR7 che in diagonale non lascia scampo al portiere. C’è ancora spazio per un miracolo di Buffon (al 50′ sempre sul solito Kucka con un intervento d’istinto) e per un gol annullato a de Ligt al 55′ per un corner di Bentancur oltre la linea di fondo. E prima che cali il sipario, nella fiera bianconera del gol c’è posto anche per il 4-0 di Alvaro Morata che sfrutta un cross di Bernardeschi per trovare il secondo palo con un colpo di testa chirurgico.