Meteo, allerta gialla per maltempo in Sicilia

Maltempo oggi in Sicilia, allerta meteo gialla in tutta l'isola e per le prossime 24-30 ore. Previste piogge anche a carattere di rovescio o temporale.

Palermo – Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi, 20 dicembre 2020, e per le prossime 24 ore un’allerta meteo gialla in tutta l’isola. Ecco cosa si legge sul sito della Protezione Civile: dal primo mattino di domani, domenica 20 dicembre 2020, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle aree meridionali e ioniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie sui settori meridionali e ionici.