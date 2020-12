Covid, a Roma un positivo alla variante del virus

Italia

ROMA - Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio di Roma, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, si legge in una nota del Ministero della Salute, ha sequenziato ’’il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna.Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute’’.