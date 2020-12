Italia

Bonus per autonomi e Partite Iva da 250 euro a 800 euro al mese

Un Bonus o indennità economica per autonomi e Partite Iva che parte da 250 euro e fino a 800 euro al mese è previsto in un emendamento nella Manovra 2021

Roma – Un bonus da 250 euro e fino a 800 euro è previsto per gli autonomi e Partite Iva è previsto in un emendamento della Manovra 2021, approvato in commissione Bilancio, che sarà discussa domani in aule. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non sono beneficiari di reddito di cittadinanza; hanno un reddito inferiore a 8.145 euro nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed devono aver registrato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un calo del 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti.L'importo non può superare gli 800 euro mensili, né essere inferiore a 250 euro al mese.