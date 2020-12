Dal mondo

Variante inglese del Covid, l'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna. Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus

ROMA - ’’Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali’’. Così, in un post su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. ’’Sono le prime ore di approfondimento, quello che sappiamo è che il virus è più veloce nel propagarsi e non sembra fare maggiori danni, ma è chiaro che produce più contagiati.Sembrerebbe che i vaccini in fase terminale possano funzionare egualmente su questa variante, ma sono informazioni che dobbiamo rendere più solide’’, ha detto da parte sua Così Roberto Speranza, ministro della Salute, ospite a ‘Mezz’ora in più’’ su Rai3.