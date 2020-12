Ragusa, 826 positivi e 5.092 guariti: nessun ricoverato a Modica

Attualità

Il Bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi, 20 dicembre 2020. Sono 862 in totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa di cui 793 in isolamento domiciliare, 51 ricoverati e 19 nella RSA Covid

Ragusa- Sono 862 in totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa di cui 793 in isolamento domicliare, 51 ricoverati e 19 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono questi i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa. Ecco nel dettaglio dove si trovani i positivi Comune per Comune: 70 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 67 Comiso, 1 Giarratana, 5 Ispica, 155 Modica, 7 Monterosso Almo, 35 Pozzallo, 142 Ragusa, 23 Santa Croce Camerina, 35 Scicli, 207 Vittoria. Ecco dove si trovano i ricoverati nei vari ospedali iblei: 27 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 14nel reparto di Malattie Infettive, 4 in area Grigia, 9 in Terapia Intensiva e 24 nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. I guariti sono 5.092 mentre i morti sono 135.Sono stati eseguiti 74.0107 tamponi molecolari, 19.092 test sierologici, 71.327 test rapidi per un totale di 174.464 esami per Covid 19.