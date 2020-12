Manovra Italia, Di Maio: Non ci sarÃ  nessuna patrimoniale

Italia

ROMA - ’’Davanti a questa crisi che non ci sta dando tregua, dobbiamo reagire, dimostrare vicinanza agli italiani ed essere forti’’. Lo ha dichiarato in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio che aggiunge: ’’Con la manovra rifinanziamo il reddito di cittadinanza, una misura fondamentale per oltre 3 milioni di persone che senza non sarebbero riuscite a sfamare i propri figli. E’ una legge di civiltà che restituisce dignità a milioni di persone. Uno Stato serio non può girarsi dall’altro lato davanti alla sofferenza’’. ’’Poi altra buona notizia - aggiunge - non ci sarà nessuna patrimoniale. L’emendamento non è passato, perchè ci siamo opposti. Aumentare le tasse al ceto medio in questo momento di difficoltà sarebbe stata una follia.La politica deve dare ai cittadini e dialogare, dunque agiamo pensando a una sola cosa: siamo tutti italiani, facciamo tutti parte della stessa Nazione. Mettiamo da parte le bandiere politiche e agiamo tutelando gli interessi del Paese. Forza’’.